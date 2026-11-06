VENTANIA

Ciclone extratropical mantém Bahia em alerta para ventos de até 70 km/h; veja previsão do tempo

Fenômeno provoca rajadas mais intensas em Salvador e no Extremo Sul

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:07

O olho é como é conhecida a parte central do ciclone Crédito: Reprodução/CIRA

A Bahia segue sob influência de um ciclone extratropical que mantém o litoral do estado em alerta para ventos de até 70 km/h. Nesta sexta-feira (6), a previsão também indica temperaturas elevadas no interior, com possibilidade de chegar a 40°C, além de índices preocupantes de umidade relativa do ar em algumas regiões.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu um alerta de ventos fortes para todo o litoral baiano, válido até as 10h desta sexta-feira. As rajadas podem variar entre 50 e 70 km/h, com maior intensidade em Salvador e no Extremo Sul.

A condição pode provocar queda de galhos e árvores, deslocamento de objetos e estruturas leves e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica. O órgão também recomenda atenção às condições do mar e às atividades marítimas.

Calor de 40°C e baixa umidade na Bahia

De acordo com a previsão da Climatempo, uma massa de ar quente e seco mantém o tempo firme em grande parte da Bahia, com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas podem alcançar 40°C em cidades do interior, especialmente nas áreas mais afastadas do litoral. Na faixa costeira, os termômetros podem se aproximar dos 33°C.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

A baixa umidade relativa do ar exige atenção, principalmente no norte baiano, onde os índices podem variar entre 12% e 20% durante as horas mais quentes do dia.

A aproximação de uma nova frente fria ainda deve provocar mudanças nas condições meteorológicas durante o fim de semana. O deslocamento do sistema em direção ao sul da Bahia poderá favorecer o aumento das instabilidades e a ocorrência de pancadas de chuva em parte do estado.