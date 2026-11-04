RAJADAS

Ciclone extratropical vai provocar ventos de até 70 km/h na Bahia; veja previsão

Alerta do Inema abrange todo o litoral baiano e segue válido até sexta-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:23

Ciclone Crédito: Reprodução/CIRA

Um ciclone extratropical deve provocar rajadas de vento de até 70 km/h no litoral da Bahia até sexta-feira (6). O alerta de atenção foi emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) no final da manhã desta quarta-feira (4), com validade até as 10h de sexta.

O fenômeno está associado à formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, na altura das regiões Sul e Sudeste do Brasil. De acordo com o Inema, os ventos devem variar entre 50 e 70 km/h. A previsão aponta maior intensidade em Salvador e no Extremo Sul do estado, principalmente na quinta-feira (5). As rajadas podem ocorrer de forma passageira, com variações de intensidade ao longo do período.

Segundo o meteorologista do Inema, Thiago Barros, ventos dessa intensidade podem provocar pequenos transtornos, como queda de galhos e árvores, deslocamento de objetos e estruturas leves, a exemplo de placas, toldos e telhados mal fixados. Também podem ocorrer interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

As condições devem ser desfavoráveis para atividades marítimas, especialmente em trechos mais expostos do litoral.

Recomendações durante o alerta

O Inema orienta que a população redobre a atenção em locais próximos a árvores, estruturas metálicas, placas, postes e outros objetos que possam ser deslocados pela força dos ventos.

A recomendação também é evitar permanecer sob estruturas frágeis ou mal fixadas durante os períodos de rajadas mais intensas. Nas áreas costeiras, a orientação é ter cautela na navegação e em outras atividades no mar.

O instituto seguirá monitorando as condições meteorológicas por meio da Sala de Situação e poderá emitir novas atualizações caso haja mudanças no cenário previsto.