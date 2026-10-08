PREDADOR

Cidade baiana captura cerca de mil peixes-leão, espécie venenosa e invasora do litoral brasileiro

Recompensa é de R$ 10 por exemplar capturado

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:54

Peixe-leão Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Porto Seguro, no sul da Bahia, registrou a captura de 966 peixes-leão em dois meses. A espécie é considerada invasora no litoral brasileiro e possui veneno neurotóxico nos espinhos. A captura faz parte das ações de enfrentamento do município, que incluem o pagamento de R$ 10 por exemplar.

Em setembro, 524 exemplares foram entregues por pescadores à Colônia Z-22, somando-se aos 442 registrados em agosto.

Os números se referem aos peixes entregues na Colônia de Porto Seguro e não exclusivamente a capturas realizadas no município. Segundo os pescadores, os exemplares vêm sendo capturados em diferentes pontos da região do Extremo Sul da Bahia.

Peixe-leão 1 de 8

Além de estimular a retirada da espécie invasora, o incentivo busca sensibilizar e engajar os pescadores para que reconheçam o peixe-leão e compreendam seus impactos ecológicos. Os exemplares em condições adequadas vêm sendo destinados à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) para pesquisa e, em setembro, uma amostra também foi encaminhada ao Senac, iniciando uma nova etapa voltada ao beneficiamento e à utilização gastronômica do pescado.

No Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora, Unidade de Conservação onde a pesca não é permitida, a estratégia envolve monitoramento científico e capacitação dos profissionais que atuam no local. Em setembro, dois peixes-leão foram encontrados no parque e ambos foram capturados, um pela equipe da UFSB e outro por profissional de uma operadora de mergulho previamente capacitado.