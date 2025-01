TEMPORAL

Cidade baiana foi onde mais choveu no Brasil nas últimas 24h

Dois municípios da Bahia estão entre os 10 com maior índice de chuvas no país

Frequente na lista das cidades mais quentes do Brasil, Formosa do Rio Preto, no extremo oeste baiano, foi o município com o maior índice de chuvas no país nas últimas 24h. O registro foi de 120.6mm. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).