Cidade baiana registra segunda maior temperatura do Brasil

O município de Jeremoabo, a 385 km de Salvador, registrou a segunda maior temperatura do Brasil na segunda-feira (1º). A cidade marcou 38,1°C nos termômetros, atrás apenas de Pão de Açúcar, em Alagoas, que teve 38,9°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além disso, entre os 10 municípios mais quentes do Brasil, quatro são da Bahia. São eles: Jeremoabo (2º), Euclides da Cunha (5º), Ribeira do Amparo (6º) e Jacobina (7º). As três últimas registraram 37°C, 26.6°C e 36.4°C, respectivamente. Todas ficam na mesma região, o nordeste baiano. Com exceção de Jacobina, que está situada no centro norte.