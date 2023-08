Crédito: Divulgação

A Cidade da Música da Bahia é finalista do prêmio internacional Music Cities Awards, na categoria Melhor Iniciativa de Turismo Musical. A competição global reconhece as aplicações mais destacadas da música para desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural em lugares de todo o mundo. A premiação será entre 18 e 20 de outubro, em Huntsville, nos Estados Unidos.



Além do equipamento cultural administrado pela Prefeitura de Salvador, também concorrem como finalistas da categoria o Festival Pirineos Sur by Sonde 3 Producciones, na Espanha, e Beyond Bourke Street: Melbourne Buskers in the Digital World by StreetMusicMap, na Austrália.

A inscrição de Salvador foi feita pelo Escritório de Cooperação Internacional, vinculado ao Gabinete da Vice-Prefeita, em diálogo com a Coordenadoria de Economia da Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), para incentivar a diplomacia do som e mobilizar vários entes sociais para temas como Turismo, educação, saúde e bem-estar, sustentabilidade e inovação digital, além da cultura.

Segundo a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, o equipamento Cidade da Música é símbolo da criatividade e da história do povo soteropolitano. "Gera empregos para jovens, promove o acesso à cultura e ainda conta com um estúdio profissional gratuito para quem não tem condições de gravar. Essa indicação ao prêmio é o reconhecimento do nosso compromisso em promover a música como uma força para o nosso desenvolvimento social e econômico”, disse.

“Fico muito feliz com essa oportunidade de competir globalmente e fazer nossa cidade ser ainda mais conhecida pelo mundo. Além disso, gostaria de convidar o nosso cidadão, principalmente aquele que ainda não conhece esse equipamento, que venha conhecer a Cidade da Música da Bahia, pois ela é de todos nós”, completou Ana Paula Matos.

Interatividade

A Cidade da Música tem sido referência no âmbito de pesquisas e preservação do patrimônio imaterial. São mais de 700 horas de conteúdo disponível que resumem as manifestações musicais em Salvador, desde o seu surgimento. A responsabilidade do acervo e do design do local estão sob as curadorias do antropólogo Antônio Risério e do arquiteto e artista Gringo Cardia.

Os visitantes podem acessar totens, TVs, com telas dispostas ao longo dos espaços, com conteúdo que pode ser acessado através do QR Code escaneado pelo celular da pessoa, o que permite controlar o que é visto, como um controle remoto, que funciona durante toda a visita.