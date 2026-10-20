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Cidade mais quente da Bahia registra 38,1°C e fica entre as maiores temperaturas do país

Nove municípios baianos registraram temperaturas acima de 35°C

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:10

Cidade mais quente da Bahia registra 38,1°C e fica entre as maiores temperaturas do país Crédito: Divulgação

O município de Curaçá, no norte da Bahia, registrou 38,1°C nas últimas 24 horas e ficou entre as cidades com as maiores temperaturas do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca colocou o município na 19ª posição do ranking nacional.

O maior registro do país foi em São João do Piauí, no Piauí, onde os termômetros chegaram a 40,5°C.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

Além de Curaçá, outros municípios baianos registraram temperaturas elevadas. São eles: Curaçá: 38,1°C; Correntina: 37,6°C; Euclides da Cunha: 36,7°C; Itapetinga: 36,6°C; Barra: 35,8°C; Barreiras: 35,8°C; Guanambi: 35,6°C; Feira de Santana: 35,5°C; e Ribeira do Amparo: 35,3°C.

A capital baiana registrou 34,7°C nas últimas 24 horas, ocupando a 119ª posição do ranking nacional. Já dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) apontaram que a capital registrou, no sábado (17), a maior temperatura do ano até então: 36,5°C. O valor foi observado em dois pontos da cidade, em Coutos, na Escolab, às 13h10, e na Base Naval de Aratu, às 14h.

Até aquele momento, o recorde de 2026 era de 36,1°C, registrado em 14 de março, na região da Ilha de Bom Jesus dos Passos.