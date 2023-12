Cidade no oeste baiano anuncia cancelamento do seu principal circuito de Carnaval em 2024

A prefeitura de Barreiras, no oeste baiano, anunciou o cancelamento do seu principal circuito de Carnaval, o Aguinaldo Pereira, em 2024. De acordo com o prefeito Zito Barbosa, a cidade enfrenta um contexto de a escassez de recursos, queda de arrecadação e redução de repasses e a medida visa garantir o pagamento dos salários dos servidores e o andamento de obras públicas.



Com a mudança, o Barreiras Folia, que será realizado entre os dias 9 e 13 de fevereiro, contará apenas com o circuito Zé de Hermes, no Centro Histórico da cidade, onde tradicionalmente acontece uma programação cultural com marchinhas e charangas.