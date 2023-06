Cidades da Bahia terão distribuição de preservativos e testes de ISTs

A Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), distribuirá mais de um milhão de preservativos masculinos e femininos em Salvador, Cachoeira, Amargosa, Irecê, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Ibicuí, em pontos de grande circulação, entre os dias 22 de junho e 2 de julho, além de panfletos com informações sobre prevenção e orientação.



Durante a festa, estandes de testagem para detecção de ISTs também vão funcionar em Salvador e nos seis municípios do interior do estado. Nos estandes, será possível realizar testes rápidos para a detecção de ISTs como HIV, Sífilis e Hepatites B e C, além de aconselhamento sobre prevenção e sexo seguro e também encaminhamento para tratamento no caso de testes positivos.