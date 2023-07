CIEVS notifica aumento de casos de febre maculosa na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) notificou, este ano, até então, 16 casos suspeitos de febre maculosa. Oito estão na espera de um resultado laboratorial, dois foram inconclusivos e seis já foram descartados.



A situação motivou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) a notificar o crescimento de casos da febre maculosa.



A doença é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida através da picada do carrapato, mais conhecido como “carrapato-estrela”, comum em locais como matas, rios e cachoeiras.