CIÊNCIA

Cigarros eletrônicos têm quase 700 substâncias químicas, aponta pesquisa na Bahia

Estudo da Uneb identificou 673 compostos em líquidos de vapes, incluindo benzeno, pesticidas e substâncias associadas a doenças pulmonares

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:08

Pesquisa da Uneb identifica 670 substâncias químicas em e-líquidos de vapes vendidos no Brasil Crédito: Ascom Uneb

Um estudo conduzido por pesquisadores do Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) revelou a presença de aproximadamente 670 substâncias químicas em líquidos utilizados em Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes.

A pesquisa, inédita na Bahia nesse campo de investigação, evidencia os riscos que esses produtos podem representar para a saúde pública. Entre os compostos detectados estão contaminantes emergentes, benzeno e substâncias empregadas na composição de pesticidas.

Vapes são divulgados como inofensivos 1 de 8

“Os achados mostram que os e-líquidos disponíveis no mercado brasileiro para uso em cigarros eletrônicos não são seguros e envolvem um grande risco à saúde dos usuários“, afirma a pesquisadora Ivana Simões, integrante do Grupo de Pesquisa Biofarmácia e Medicamentos, da Uneb. De acordo com a assessoria de comunicação da instituição de ensino, o trabalho envolveu testes laboratoriais tanto dos líquidos comercializados para os dispositivos quanto dos vapores produzidos durante o aquecimento desses produtos.

Os resultados mostram que, em apenas uma das amostras, foram encontrados 375 compostos químicos. Desse total, 223 estavam no líquido original e 185 foram identificados no vapor resultante do aquecimento. Somente 33 substâncias apareceram nas duas análises. A diferença indica que o processo de aquecimento pode provocar reações químicas e produzir novos compostos, inclusive alguns potencialmente mais tóxicos que os presentes inicialmente nos líquidos. Considerando os 20 produtos examinados, os pesquisadores contabilizaram 673 substâncias químicas.

A investigação utilizou a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, método laboratorial que permite separar e reconhecer os diferentes componentes químicos de uma mistura. As análises foram realizadas com um cromatógrafo adquirido pela universidade em 2023.

Como próxima etapa do trabalho, os pesquisadores pretendem construir um protótipo para reproduzir, em laboratório, o processo de vaporização dos líquidos. A intenção é simular as condições de utilização dos cigarros eletrônicos e identificar, além de quantificar, as substâncias que chegam ao organismo por meio da inalação.

Pulmão de pipoca

Uma das substâncias identificadas durante a pesquisa foi a 2,3-pentanodiona, aromatizante utilizado para reproduzir o sabor amanteigado em determinados produtos. O composto apareceu em cinco das 20 amostras avaliadas e está associado a uma doença pulmonar popularmente chamada de “pulmão de pipoca”.

A denominação tem origem em casos identificados entre trabalhadores de indústrias de pipoca de micro-ondas, que permaneciam expostos à inalação do aroma amanteigado durante o expediente. A exposição à substância pode provocar danos ao sistema respiratório.

“Ela [a 2,3 – pentanodiona] causa no organismo um mecanismo muito semelhante à bronquiolite obliterante. O uso dos vapes pode provocar inflamação intensa das vias aéreas e lesão pulmonar associada aumentando o risco de danos aos bronquíolos, diminuindo de forma irreversível a capacidade respiratória do indivíduo”, explica Fernanda Warken, uma das coordenadoras da pesquisa e integrante do Grupo de Pesquisa Translacional em Saúde, Bioativos e Cuidado, também vinculado ao DCV.

Em paralelo, os pesquisadores entrevistaram 355 universitários de instituições públicas e privadas de Salvador, entre abril e maio de 2023. Eles identificaram que 25,6% dos estudantes já experimentaram cigarros eletrônicos, enquanto 11% dos que tiveram contato com o dispositivo fazem uso diário. Além disso, 61,5% dos usuários também fumam cigarros convencionais.