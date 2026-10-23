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Cinco apostas baianas ganham mais de R$ 23 mil na Mega-Sena; veja cidades

Prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 230 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:06

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Cinco apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3073 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (22), e garantiram prêmios de até R$ 69 mil. Nenhum jogador acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

As apostas premiadas foram registradas em Alagoinhas, Caculé, Ilhéus, Lauro de Freitas e Salvador. Em Alagoinhas, Caculé e Ilhéus, jogos simples renderam R$ 23.138,67 cada. Na capital baiana, um bolão com quatro cotas recebeu R$ 23.138,64.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Já em Lauro de Freitas, um bolão com oito números apostados e 74 cotas teve três prêmios na faixa de cinco acertos, totalizando R$ 69.415,70, conforme o detalhamento das apostas vencedoras.

As dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (24), é de R$ 230 milhões.

Em todo o país, 203 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 510,55. A arrecadação total do concurso foi de R$ 153.236.202.

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