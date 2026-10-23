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Cinco apostas baianas ganham mais de R$ 23 mil na Mega-Sena; veja cidades

Prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 230 milhões

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:06

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Cinco apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 3073 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (22), e garantiram prêmios de até R$ 69 mil. Nenhum jogador acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

As apostas premiadas foram registradas em Alagoinhas, Caculé, Ilhéus, Lauro de Freitas e Salvador. Em Alagoinhas, Caculé e Ilhéus, jogos simples renderam R$ 23.138,67 cada. Na capital baiana, um bolão com quatro cotas recebeu R$ 23.138,64.

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Já em Lauro de Freitas, um bolão com oito números apostados e 74 cotas teve três prêmios na faixa de cinco acertos, totalizando R$ 69.415,70, conforme o detalhamento das apostas vencedoras.

As dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (24), é de R$ 230 milhões.