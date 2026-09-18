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Cinco apostas da Bahia são premiadas em sorteio de R$ 101 milhões da Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (17), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:02

Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Cinco apostas feitas na Bahia foram premiadas no concurso 3.059 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (17), no Espaço da Sorte. O prêmio principal, de R$ 101.970.706,13, saiu para uma única aposta em Presidente Venceslau (SP), que acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 01, 02, 07, 18, 33 e 35.

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As apostas baianas premiadas acertaram cinco dezenas. Feira de Santana, Formosa do Rio Preto, Rio do Pires e Salvador tiveram ganhadores.

Em Feira de Santana, Formosa do Rio Preto e Salvador, três apostas simples feitas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa receberam R$ 31.664,29 cada.

Em Rio do Pires, um bolão com oito cotas, registrado na Lotérica Rio da Sorte, foi premiado com R$ 31.664,24.

Salvador teve ainda outra aposta premiada. Uma aposta simples feita pelos canais eletrônicos, com sete números marcados, recebeu R$ 63.328,58.

Ao todo, 98 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 31.664,29. Outras 6.697 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 763,77.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 77.871.672.