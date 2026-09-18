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Cinco apostas da Bahia são premiadas em sorteio de R$ 101 milhões da Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (17), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:02

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Agência Brasil/Arquivo

Cinco apostas feitas na Bahia foram premiadas no concurso 3.059 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (17), no Espaço da Sorte. O prêmio principal, de R$ 101.970.706,13, saiu para uma única aposta em Presidente Venceslau (SP), que acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 01, 02, 07, 18, 33 e 35.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As apostas baianas premiadas acertaram cinco dezenas. Feira de Santana, Formosa do Rio Preto, Rio do Pires e Salvador tiveram ganhadores.

Em Feira de Santana, Formosa do Rio Preto e Salvador, três apostas simples feitas pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa receberam R$ 31.664,29 cada.

Em Rio do Pires, um bolão com oito cotas, registrado na Lotérica Rio da Sorte, foi premiado com R$ 31.664,24.

Salvador teve ainda outra aposta premiada. Uma aposta simples feita pelos canais eletrônicos, com sete números marcados, recebeu R$ 63.328,58.

Ao todo, 98 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 31.664,29. Outras 6.697 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 763,77.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 77.871.672.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado no domingo (20), com prêmio estimado em R$ 28 milhões.

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