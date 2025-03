SOLIDARIEDADE

Cinco chefs assinarão menu do jantar filantrópico de celebração dos 60 anos do Martagão Gesteira

Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de março de 2025 às 12:27

Chefs assinarão menu Crédito: Divulgação

Os chefs Edinho Engel (Amado), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem) e Dante e Kafe Bassi (Manga) vão se unir em prol da causa da saúde da criança e do adolescente para criar o menu especial para o VI Jantar do Bem que vai acontecer no próximo dia 22 de maio, na Pupileira, no bairro de Nazaré. O anúncio foi feito pela direção do Hospital Martagão Gesteira, na manhã desta terça-feira, durante coletiva de imprensa, no restaurante Amado, na Avenida Contorno. A ação é uma das muitas previstas para acontecer ao longo de 2026 para celebrar os 60 anos da instituição. >

Com produção assinada pela promoter Licia Fábio, o evento contará também com a participação do artista plástico Vik Muniz, que assina a arte dos pratos que serão distribuídos como lembrança da noite filantrópica. “Esta edição está ainda mais especial porque contamos com Licia e com um time dos mais renomados chefs da Bahia, além de celebramos os 60 anos do Martagão. A junção de tudo isso é a receita perfeita para que possamos angariar recursos para manter esse hospital, tão importante para o estado”, afirma Lareyne Almeida, diretora da captação de recursos do hospital.>

Para o chef Edinho Engel participar desta ou de qualquer outra ação em prol do Martagão Gesteira, é um orgulho e ao mesmo tempo, uma obrigação, no melhor sentido da palavra. “Acompanhar o trabalha desenvolvido por uma instituição da importância do Martagão renova nossas esperanças no bem”, diz.>

Durante todo o ano de 2025, o Martagão Gesteira vai realizar uma série de ações para celebrar as seis décadas de atuação do hospital. Além do Jantar do Bem, estão previstas uma feira de saúde na praça, o lançamento de um livro sobre a história do hospital e a Corrida Colorida, dentre outros.>

“O Martagão Gesteira é um patrimônio da Bahia. É um hospital muito importante para o SUS do estado, que atende crianças e adolescentes de toda a Bahia. Completar 60 anos, mesmo com todos os desafios econômico-financeiros, é um motivo de imensa celebração”, ressaltou o superintendente da Liga Álvaro Bahia (mantenedora da casa), Carlos Emanuel Melo.>

Somente em 2024, o Martagão foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos, por 47,9% dos tratamentos oncológicos; por 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas no estado da Bahia. Em média, por ano, o Hospital realiza mais de 500 mil atendimentos, em 27 especialidades médicas.>