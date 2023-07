Cinco foragidos da Justiça são presos após reconhecimento facial na Bahia

Cinco suspeitos foram presos em Itaparica, Barreiras, Eunápolis, Lauro de Freitas e Camaçari nesta última semana através do Sistema de Reconhecimento Facial, segundo divulgou neste sábado (29) a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Com as prisões dos foragidos, o número de presos após uso de técnica chega a 950 capturados na Bahia.



Os procurados respondem a inquéritos por homicídio, roubo, lesão corporal e não pagamento de pensão alimentícia.