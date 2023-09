Cinco mulheres morrem em acidente na região da Chapada Diamantina

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão de carga deixou cinco mulheres mortas na BR-242, em Ibitiara, região da Chapada Diamantina. A batida aconteceu na noite da quinta-feira (31).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal aconteceu na altura do KM 452. As vítimas eram moradoras de Seabra e estavam voltando para casa depois de uma viagem médica, na qual passaram por cirurgias de catarata.



As cinco mulheres não tiveram identidade divulgada.