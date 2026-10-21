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Cinco mulheres passam mal após beber refrigerante, e polícia investiga suspeita de envenenamento na Bahia

Caso ocorreu em Conceição de Jacuípe, no centro-norte do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:08

cONCEI
cONCEI Crédito: Conceição do Jacuípe

Cinco mulheres passaram mal após consumirem um refrigerante durante o horário do almoço, em Conceição do Jacuípe, no centro-norte da Bahia, na tarde de terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para apurar uma possível ocorrência de envenenamento por substância alimentícia. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Jacuípe.

As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. A garrafa foi apreendida e será periciada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). 

Não há mais detalhes sobre o caso.

*Matéria em atualização 

Tags:

Bahia

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