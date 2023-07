Cinco pessoas morrem em acidente no Oeste da Bahia

Cinco pessoas morreram após um acidente na BR-242, na altura de Barreiras no Oeste do estado. O acidente aconteceu na manhã desse domingo (9).



Um Gol e um Jeep/Compass bateram de frente no km 824, por volta das 6h. Quatro pessoas morreram no local do acidente e uma morreu após ser socorrida ao Hospital do Oeste.



Os ocupantes do Gol morreram no local e vinham de Gurupi, no Tocantins, para passar férias na Bahia. O veículo ficou completamente destruído após o acidente.