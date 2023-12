Cinco pessoas são baleadas em festa paredão em Santo Antônio de Jesus

Cinco pessoas foram baleadas em uma festa do tipo paredão, em Santo Antônio de Jesus. Segundo a Polícia Civil, o ataque aconteceu no bairro Irmã Dulce, na localidade conhecida como Mutum de Cima, na noite de domingo (24), véspera de Natal.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão (Santo Antônio de Jesus), que atenderam à ocorrência, testemunhas informaram que um homem teria ferido os disparos em direção às vítimas.



Inicialmente, foi divulgado que seis pessoas teriam ficado feriadas, mas a Polícia Ciil confirmou que cinco pessoas foram atingidas. As vítimas já foram identificadas.