Cinco pessoas são presas em operação da Polícia Civil em Feira de Santana

Cinco pessoas foram presas durante Operação Saturno em Feira de Santana, deflagrada nesta quinta-feira (31). Segundo a Polícia Civil, a operação visa retirar de circulação diversos criminosos com atuação no tráfico, homicídios e crimes contra o patrimônio, praticados no município e cidades vizinhas.



Entre os presos estão dois homicidas, um acusado de roubo, outro de violência doméstica e um por não pagar pensão alimentícia. Em Santo Estêvão, um homem que estava coagindo e ameaçando sua ex-companheira, que possui medida protetiva, foi preso pelo descumprimento. Já em Feira de Santana, o acusado de matar Dernevaldo Fernandes de Oliveira com três tiros, no bairro de Campo do Gado Novo, teve o mandado cumprido.