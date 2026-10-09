FORAM DENUNCIADOS

Cinco PMs são denunciados por homicídio após suposta emboscada em Brumado

Ministério Público do Estado acusa os agentes de manter dois jovens em cárcere privado e alterar a cena do crime para encobrir as circunstâncias da morte

Thais Borges

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11:27

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou, na última quinta-feira (8), cinco policiais militares pela morte de Uanderson Novaes Ventura, ocorrida em 12 de abril de 2019, em Brumado, no sudoeste da Bahia. Os agentes respondem por homicídio qualificado, cárcere privado e fraude processual. A denúncia foi apresentada pela 4ª Promotoria de Justiça de Brumado, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), e dividida em duas ações, encaminhadas à Justiça comum e à Justiça Militar.

Foram denunciados Milton Ferraz de Andrade Júnior, Wendel Leão Ribeiro, Wandenberg Santos Marques, Cristiano dos Santos Moreira e Elton Silva Queiroz. A acusação de homicídio foi apresentada à Vara do Tribunal do Júri de Brumado. Já os crimes de cárcere privado e fraude processual serão analisados pela Vara de Auditoria Militar da Bahia.

De acordo com as investigações, os policiais teriam armado uma emboscada para atrair Uanderson ao Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC). Para isso, teriam utilizado um perfil falso no Facebook, identificado como “Viviane Santos”, com o objetivo de marcar um suposto encontro amoroso com a vítima. Conforme a denúncia, o homem chegou desarmado ao local e, depois de receber uma ordem para se render e colocar as mãos sobre a cabeça, foi baleado por dois dos acusados. O laudo de necropsia identificou 11 ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo.

A acusação também aponta que dois jovens que estavam nas proximidades foram mantidos na guarita da escola durante a ação, sob vigilância armada. Eles só teriam sido liberados após os disparos e a retirada do corpo. Segundo o Ministério Público, os jovens ainda foram ameaçados para que não contassem o que haviam presenciado.

Após o homicídio, os policiais teriam modificado a cena do crime para simular um confronto armado e fazer parecer que a morte havia ocorrido durante uma intervenção policial. Segundo a denúncia, provas periciais e depoimentos de testemunhas reunidos ao longo da investigação sustentam a hipótese de emboscada e de tentativa de ocultar as circunstâncias do assassinato.

Na ação encaminhada à Vara do Tribunal do Júri, o MP solicitou o recebimento da denúncia, a pronúncia dos cinco acusados e a posterior condenação pelo júri popular por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O órgão também solicitou a perda dos cargos ou funções públicas dos denunciados e a definição de um valor mínimo para indenizar os sucessores de Uanderson pelos danos materiais e morais.

À Justiça Militar, o Ministério Público requereu a condenação dos policiais pelos crimes de cárcere privado e fraude processual. Também pediu a perda dos cargos públicos, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados e o envio da documentação à Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, para que sejam adotadas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis.