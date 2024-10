CONDUTA ILÍCITA

Cinco policiais são denunciados por ameaça e usurpação no interior da Bahia

Crimes teriam sido praticados no último sábado (5)

Cinco agentes de segurança foram denunciados por crimes de ameaça e usurpação de função pública na zona rural de Jaborandi, no extremo oeste da Bahia, no último sábado (5). Os envolvidos são policiais penais e militares da reserva, lotados no Distrito Federal.