Cinco são presos com arma e droga em Dias d’Ávila

Policiais militares da 36ª CIPM prenderam cinco pessoas com uma arma e maconha na Rua Nova Jerusalém, em Dias d’Ávila, na manhã deste domingo (24).



Durante o reforço de patrulhamento na região, as equipes receberam informações de homens armados traficando drogas em uma festa tipo paredão nas imediações.



No local, os pms visualizaram um grupo de indivíduos que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir, mas cinco deles foram alcançados, abordados e presos.