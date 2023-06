Cinco são presos em flagrante por tráfico de drogas em Itapuã

Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, na quarta-feira (28), no bairro de Itapuã, em Salvador.



Com base em denúncias e outras ações do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o grupo foi localizado em um imóvel, no qual foram apreendidos um revólver calibre 38, 80 trouxas de maconha, 15 pinos de cocaína, três maquinetas de cartão e quatro celulares. Todo material será encaminhado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).