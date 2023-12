Cinco são presos na Bahia em operação contra crimes ambientais

Cinco suspeitos foram presos nesta segunda-feira (18), em uma operação de combate a crimes ambientais em Prado e Alcobaça, no Extremo-Sul da Bahia. A operação foi conduzida pela 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (8ª Coorpin/Teixeira de Freitas) por conta de crimes de incêndio e furto de madeira oriunda de uma floresta de eucaliptos, cultivada para extração de celulose.



Segundo as investigações, um grupo criminoso atuava na região para queimar as florestar de eucalipto, com objetivo de inutilizar a madeira para fabricação de celulose. Depois, eles roubavam o material e o levavam para um galpão, organizando a venda para empresas que confeccionavam móveis e para fábricas que usavam a madeira como fonte de energia.