Os cinco suspeitos de ter estuprado uma mulher de 23 anos em Planaltino , no sudoeste da Bahia, já foram identificados pela polícia. O crime teria acontecido há um mês, mas foi registrado apenas na terça-feira (18), quando a vítima tinha ido à delegacia denunciar um caso de agressão física contra ela praticado também por cinco homens, no domingo (16). Um deles foi citado nas duas situações, mas nenhuma das identidades foi divulgada.

Ambas as denúncias, de lesão corporal e de estupro, estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Planaltino, com o apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié). Segundo a Polícia Civil (PC), a mulher foi ouvida na companhia de uma psicóloga. "As guias para os exames periciais foram expedidas, e os laudos do Departamento de Polícia Técnica auxiliarão na apuração dos casos", diz um trecho da nota da PC.