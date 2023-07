Cinco suspeitos por morte de adolescente achada em saco são presos em Lauro de Freitas

Cinco homens suspeitos de envolvimento na morte de Kevillyn de Jesus Santos, 16 anos, foram presos nesta terça-feira (25) em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, durante a Operação Victória. O corpo da adolescente foi encontrado dentro de um saco plástico no último dia 14, no bairro Mangueira, na cidade. Ela estava amarrada e tinha sinais de tortura, segundo a Polícia Civil.



Os cinco tiveram os mandados de prisão cumpridos e drogas foram apreendidas na casa de um dos envolvidos por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).