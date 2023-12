Cine Glauber Rocha terá pré-estreia gratuita de "Priscilla" nesta quarta (20)

Um marco na revitalização do Centro da cidade, o Cine Glauber Rocha completa 15 anos de existência, resistindo como cinema de rua e espaço garantido para a produção nacional. Para comemorar a data, o complexo convida seu público para a pré-estreia de “Priscilla”, o novo filme de Sofia Coppola, nesta quarta-feira (20) às 19h. Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente a partir das 18h, limitados a um par por pessoa.



“Priscilla” conta a história de um dos casais mais famosos do mundo: Elvis e Priscilla Presley. Baseado no livro escrito por Priscilla, o filme apresenta o ponto de vista dela sobre o romance, desde o instante em que, ainda adolescente, o conheceu em uma festa. A paixão inicialmente marcada pela parceria torna-se conturbada quando Elvis mostra facetas muito diferentes do artista que encantava a todos no palco.