COM A CÂMERA LIGADA

Cinegrafista da TV é agredido por PM durante operação em Salvador; veja vídeo

Raimundo Carvalho filmava suspeito quando foi empurrado

No vídeo, é possível ver quando o suspeito sai de um carro e é encaminhado para a viatura. No caminho, ele encontra o cinegrafista e dá o empurrão. A identidade do policial não foi confirmada. >