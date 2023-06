"Ciumento e possessivo", contam vizinhos sobre feminicida de Cajazeiras VI

Feminicídio aconteceu em condomínio em Cajazeiras VI. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Os vizinhos de Aurelimar Santos, 38 anos, que matou a facadas Cilene Pereira, 44, em um condomínio no bairro de Cajazeiras VI, na noite de terça-feira (23), o descrevem como um homem ciumento e possessivo. No Residencial Recanto do Luar, onde ele se suicidou ao se jogar do quarto andar após o feminicidio, quem morava próximo de Aurelimar relata brigas constantes entre ele e Cilene, que eram namorados.

O feminicida trabalhava como pedreiro e morou por anos no local, se mudou e voltou ao condomínio neste ano. No retorno, ele apareceu na companhia de Cilene que ficava com ele no seu apartamento, apesar de morar no bairro de São Tomé de Paripe. Quem presenciou momentos com os dois juntos, revela um comportamento agressivo de Aurelimar.

"Eles brigavam direto, o apartamento ficava aqui no começo do condomínio. Sempre dava para ouvir discussões muito altas e a gente já imaginava que ele batia nela, mas muitas vezes ninguém quer denunciar. Era agressivo até na fala", conta um vizinho.

Outra vizinha, que diz ter ficado surpresa com o crime, afirma que, apesar da relação de brigas e o comportamento possessivo de Aurelimar, ele se portava como uma pessoa calma para os outros.

"Era tranquilo com a gente, mas com ela dava até medo a forma de gritar e discutir por conta de ciúmes. Ele era muito ciumento, se grudava nela e, qualquer olhar, era motivo de briga. Não era um namorado tranquilo", fala outra vizinha.

O síndico do condomínio, que também prefere não revelar seu nome, conta que todos conheciam Aurelimar, que era atendia pelo apelido de Léo, e o barulho da madrugada assustou a todos.

"Ninguém tinha o que dizer de mal dele, trabalhava aqui e ajudou construir as áreas comuns do prédio. Quando foi ontem, veio esse barulho de briga e dele batendo no chão depois de se jogar", fala ele, que afirma não saber de brigas entre os dois. Uma lei estadual que entrou em vigor em 2020 determina que condomínios são obrigados a denunciar violência contra mulher, idosos e crianças.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso, bem como as circunstâncias e motivação do crime. Em nota, a Policia Civil confirmou que, de acordo com informações iniciais, o feminicídio teria acontecido por meio de golpes com faça. A Samu chegou a prestar socorro, mas tanto Aurelimar como Cilene não resistiram aos ferimentos.

O local passou por perícia de equipes do Departamento de Policia Técnica (DPT). A família de Aurelimar esteve no IML na manhã desta quarta, mas preferiu não falar com a reportagem do CORREIO.

Relacionamento desconhecido

Cilene é de São Paulo e deixa uma filha de 13 anos, que morava com seu ex-marido no bairro de Vila Canária. Apesar de viver em Salvador há mais de uma década, ela não tinha familiares na capital. Por isso, quem fez a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues foi o seu ex-esposo, que não sabia do namoro.

"Não tinha ideia que ela namorava, nem eu e nem milha filha que sempre convivia com Cilene. Eu soube porque o patrão dela deu por falta, ligou para o celular e a mãe de Aurelimar contou o que aconteceu. Depois disso, ele ligou pra mim, contou o que aconteceu e eu vim resolver", fala.

Ele conta ainda que foi um grande susto e que a filha, que era muito apegada à mãe, está muito abalada com a notícia e ainda não conseguiu assimilar a partida de Cilene.

"Ela não morava com a mãe, mas conviviam direto. Chorou a manhã inteira, está sofrendo e nem entende direito que não vai mais vê-la. Como é que fica o psicológico dela? Em qualquer idade, perder a mãe é algo terrível. Com 13 anos e dessa forma, é mais ainda", afirma ele.

Cilene trabalhava em regime home office para uma transportadora de Salvador, mas a função que ela executava na empresa não é conhecida. O ex-esposo aguarda a chegada da irmã da vítima, que vem de São Paulo, para definir onde será o sepultamento.

Feminicídios

Até 25 de junho de 2023 foram contabilizados 39 registros de feminicídio, o que representa uma redução de 13,3%, em relação ao mesmo período do ano passado.