MEIO AMBIENTE

Cleanup Day: Projeto Mares mobiliza comunidade para ação de limpeza na Ilha de Itaparica

Mobilização acontece no dia 19 de setembro, na Praia do Duro, em Mar Grande, como parte do Dia Mundial da Limpeza

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:30

Moradores, famílias, amigos e demais interessados podem participar da mobilização Crédito: Andressa Amorim

O Projeto Mares realiza, no dia 19 de setembro, uma ação de limpeza na Praia do Duro, na região da Ilhota, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, como parte do Cleanup Day, movimento mundial que mobiliza pessoas e organizações em ações de limpeza e conscientização sobre o descarte de resíduos. A concentração será às 9h, na sede da ONG Socioambientalista PRÓ-MAR, localizada na Av. Vital Soares, 13, e a atividade é aberta ao público. Moradores, famílias, amigos e demais interessados podem participar da mobilização, que terá como foco a retirada de resíduos da faixa de areia e a conscientização sobre os impactos do descarte inadequado nos ambientes costeiros e marinhos.

Realizado no Brasil e em diversos países, o Dia Mundial da Limpeza busca chamar a atenção para o problema dos resíduos descartados de forma inadequada e estimular a participação da sociedade na conservação dos espaços públicos e ambientes naturais. Para o Projeto Mares, a mobilização está diretamente relacionada às ações de conservação e educação ambiental desenvolvidas pelo projeto, que busca aproximar a comunidade dos ambientes marinhos e estimular a participação da população no cuidado com o território.

“Mais do que retirar os resíduos, uma ação como essa é uma oportunidade de conversar com as pessoas sobre o que acontece depois que um material é descartado de forma inadequada e sobre como nossas escolhas interferem diretamente na conservação dos ambientes marinhos. O cuidado com o território precisa ser uma prática permanente, e a participação da comunidade é fundamental para isso”, afirma José Roberto Pinto, o Zé Pescador, coordenador geral do Projeto Mares.

Ao longo das duas etapas do Projeto Mares, a primeira realizada entre 2023 e 2024 e a segunda iniciada em março deste ano, ações de limpeza de faixa de areia e do fundo do mar já resultaram na retirada de mais de duas toneladas de resíduos em áreas de Vera Cruz, Itaparica e Salvador. Os materiais recolhidos são entregues às empresas responsáveis pela coleta municipal. Apesar de alguns resíduos serem compostos por materiais potencialmente recicláveis, eles não apresentam condições de seguir para esse tipo de destinação depois de recolhidos nas praias e no fundo do mar, devido à contaminação por areia, salitre e outras sujidades.

A mobilização do Cleanup Day também está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente ao ODS 14, que trata da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, e ao ODS 12, voltado à produção e ao consumo responsáveis. A ação também contribui para a educação ambiental e para o fortalecimento da participação comunitária na conservação dos ambientes costeiros.

O Projeto Mares é uma iniciativa da ONG Socioambientalista PRÓ-MAR, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A ação conta com o apoio do Instituto Leme da Minha Vida, Associação Amigos de Mar Grande e Missão Praia Azul.

Serviço

O quê: Ação de limpeza de praia do Projeto Mares

Quando: 19 de setembro, às 9h

Onde: Praia do Duro, na Ilhota, em Mar Grande, Ilha de Itaparica

Concentração: Sede da ONG Socioambientalista PRÓ-MAR - Av. Vital Soares, 13, Mar Grande, Vera Cruz.