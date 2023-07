Clientes passam mal após segurança de shopping usar spray de pimenta em loja

Dez pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e duas foram encaminhadas a hospitais de Salvador após uma confusão generalizada no Shopping Center Lapa, nesta quinta-feira (13).



De acordo com o estabelecimento, um segurança privado de uma loja espirrou spray de pimenta contra um suspeito, após uma suposta tentativa de furto no interior do local. A loja em questão é a Americanas.



Das dez vítimas atendidas após o chamado de Samu, Bombeiros Civis e seguranças, duas mulheres precisaram ser levadas a hospitais, de acordo com a Secretaria de Saúde Municipal. Uma delas foi uma senhora de 78 anos, encaminhada para o Hospital da Cidade. Já a outra, de 30 anos, foi regulada no Hospital Mater Dei.