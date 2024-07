APÓS BRIGA

Clientes que esfaquearam dono de bar em Lauro de Freitas são identificados

Relembre o caso

Segundo a vítima, que pediu para não ser identificada, um dos envolvidos na discussão acusou o dono de defender o outro cliente e, como vingança, desferiu diversos golpes de facas no empresário. As informações são da TV Bahia.

Um vídeo mostra o agressor, acompanhado de um comparsa, agredindo o dono do bar e outros clientes tentando apartar a briga. O empresário foi gravemente ferido e atendido por uma ambulância. Ele já está em casa, mas encontra-se debilitado. Já os suspeitos fugiram do local do crime.