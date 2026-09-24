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Climatempo alerta para risco de queimadas e temperaturas de até 38°C na Bahia

Umidade do ar pode variar entre 21% e 30% nesta quinta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:01

Corpo de Bombeiros em combate ao incêndio florestal Crédito: Corpo de Bombeiros 

O Climatempo emitiu, na quarta-feira (23), um alerta para o risco de queimadas na Bahia devido à combinação de calor, baixa umidade do ar e ausência de chuva significativa. As condições favorecem o surgimento e a propagação de focos de incêndio, principalmente em áreas mais afastadas do litoral.

A atuação de uma massa de ar seco dificulta a formação de nuvens de chuva, mantendo as temperaturas elevadas durante as tardes e deixando a vegetação mais ressecada.

Oeste da Bahia está entre as áreas de atenção

O norte e oeste da Bahia estão entre as regiões apontadas pelo Climatempo como áreas de maior atenção. Também estão incluídos o centro-sul do Piauí, sul do Ceará, interior do Maranhão e a metade oeste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Nesta quinta-feira (24), a umidade relativa do ar pode variar entre 21% e 30% em grande parte dessas áreas.

O que esperar da primavera na Bahia?

Calor intenso As temperaturas devem ficar acima da média em boa parte da Bahia, principalmente no interior, onde o calor tende a ser mais persistente. por Shutterstock
Chuva abaixo da média O estado está entre as áreas do Nordeste que podem registrar menos chuva durante a primavera, prolongando o período seco. por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Salvador pode ter chuva forte Mesmo com a tendência de redução das chuvas no estado, a capital pode registrar episódios de chuva intensa, favorecidos pelo mar mais aquecido na costa baiana. por Shutterstock
Oeste da Bahia em alerta para o clima seco O oeste baiano, que integra o MATOPIBA, pode enfrentar falta de chuva e temperaturas elevadas em um período importante para o início do plantio de novas safras.  por Tomaz Silva/Agência Brasil
Maior risco de queimadas A combinação de calor, baixa umidade e pouca chuva pode prolongar o período seco e aumentar o risco de propagação de queimadas no estado. por José Cruz/Agência Brasil
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Calor intenso As temperaturas devem ficar acima da média em boa parte da Bahia, principalmente no interior, onde o calor tende a ser mais persistente. por Shutterstock

Na sexta-feira (25), os índices podem cair ainda mais em setores do interior nordestino. Entre o centro-oeste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e sul do Ceará, a umidade pode chegar a 12% a 20% durante a tarde.

Temperaturas podem chegar a 38°C

O calor também contribui para o ressecamento da vegetação e aumenta as condições favoráveis à propagação do fogo.

No sábado (26), o oeste da Bahia, o sul do Piauí e o interior do Maranhão permanecem sob influência da massa de ar seco, com temperaturas que podem se aproximar dos 38°C.

Apesar do cenário seco no interior, áreas do litoral nordestino podem registrar chuva devido à circulação de ventos vindos do oceano. Na Bahia, a chuva deve alcançar a região de Ilhéus.

No oeste baiano, podem ocorrer pancadas isoladas entre sexta-feira e sábado, provocadas pela combinação de calor e umidade disponível na atmosfera. Segundo o Climatempo, as precipitações serão localizadas e não devem alterar o padrão seco predominante no interior.

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