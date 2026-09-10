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Clínica é alvo de operação por suspeita de fraude contra plano de saúde em Vitória da Conquista

Durante a ação, foram apreendidos um notebook e um aparelho celular

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:38

Ordens judiciais foram cumpridas na residência e na clínica de terapias especiais
Ordens judiciais foram cumpridas na residência e na clínica de terapias especiais Crédito: Polícia Civil

Mandados de busca e apreensão domiciliar e comercial foram cumpridos nesta quinta-feira (10) durante uma operação que investiga fraude contra um plano de saúde e falsificação de documentos médicos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, as ordens judiciais foram cumpridas na residência e na clínica de terapias especiais de um homem de 46 anos. Durante a ação, foram apreendidos um notebook e um aparelho celular.

As investigações começaram após um médico da cidade denunciar o uso indevido de seus dados profissionais, incluindo a confecção de um carimbo e a falsificação de sua assinatura em laudos e solicitações de tratamentos de alta intensidade destinados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Segundo as apurações, a fraude também foi identificada por uma operadora de plano de saúde no início de 2026. Foram constatadas inconsistências e cobranças de valores expressivos em guias encaminhadas para faturamento, incluindo requisições de tratamentos sem respaldo médico convencional.

“Análises técnicas apontaram ainda que arquivos digitais em formato PDF enviados para cobrança eram editáveis, com indícios de manipulação de datas e registros relacionados à equipe da clínica investigada”, afirmou o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), Shangai Alexandre, responsável pelo caso.

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Durante a ação, foram apreendidos um notebook e um aparelho celular, que serão submetidos à perícia e à extração de dados, conforme autorização judicial, para auxiliar no prosseguimento das investigações e esclarecer a dinâmica dos fatos.

A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Tags:

Bahia Vitória da Conquista

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