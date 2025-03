PREVENÇÃO

Clínica oferece 400 mamografias gratuitas em Salvador; saiba como participar

Primeiras 200 vagas serão liberadas neste sábado (8)

Uma clínica em Salvador vai disponibilizar 400 mamografias gratuitas ao longo do mês de março em Salvador, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no sábado (8). O primeiro lote, de 200 vagas, será liberado no dia 8 de março. O segundo, no dia 29. >

Idealizada pela mastologista Carolina Argolo, da CAM, a ação faz parte da campanha "Meu Combustível Salva", realizada em parceria com a rede de postos Shell há cinco anos. Na iniciativa, todas as pessoas que abasteceram com gasolina V Power via aplicativo Shell Box, na Bahia, além de terem recebido um desconto de R$0,20 centavos por litro, colaboraram automaticamente com a doação de mamografias.>