Cobra de cerca de 3 metros é encontrada dentro de loja em Salvador

Uma cobra de cerca de 3 metros foi encontrada dentro de uma loja de autopeças na Estrada de Campinas, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 11h desta terça-feira (11), agentes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar a denúncia.



"No local, a guarnição constatou o fato. Os militares resgataram a serpente jiboia (Boa constrictor) e encaminharam para o Centro de Triagem do Inema [Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos]", diz um trecho da nota emitida pela PM. Ninguém ficou machucado.