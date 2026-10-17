BICHOS DE ESTIMAÇÃO

Cobras, lhamas e juparás: os pets nada convencionais dos famosos

Celebridades chamam atenção ao exibir companheiros que fogem do tradicional, mas a criação de animais silvestres exige cuidados e levanta questões sobre bem-estar

Esqueça aquela imagem do cachorro fofinho ou do gatinho endiabrado. O conceito de pets vem sendo atualizado à medida que celebridades exibem seus bichinhos de estimação nada convencionais, como cobras, lhamas e até um jupará. Mas, por trás das imagens curiosas, a escolha também levanta discussões sobre os riscos e o bem-estar animal, como mostrou o CORREIO em reportagem sobre a criação de animais silvestres.