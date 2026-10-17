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Cobras, lhamas e juparás: os pets nada convencionais dos famosos

Celebridades chamam atenção ao exibir companheiros que fogem do tradicional, mas a criação de animais silvestres exige cuidados e levanta questões sobre bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14:27

Famosos e seus pets exóticos
Famosos e seus pets exóticos Crédito: Montagem

Esqueça aquela imagem do cachorro fofinho ou do gatinho endiabrado. O conceito de pets vem sendo atualizado à medida que celebridades exibem seus bichinhos de estimação nada convencionais, como cobras, lhamas e até um jupará. Mas, por trás das imagens curiosas, a escolha também levanta discussões sobre os riscos e o bem-estar animal, como mostrou o CORREIO em reportagem sobre a criação de animais silvestres.

A seguir, confira famosos e seus companheiros inusitados em uma galeria de fotos.

Famosos e seus pets inusitados

Silva Abravanel tem cria 10 cobras por Redes sociais
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Nathalia Valente tem em casa uma lhama por Redes sociais
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Sítio de Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
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Apresentadora e influenciadora Nicole Balhs por Reprodução | Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
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Nicole Bahls com macaco por Reprodução
Jennifer Garner tem uma galinha com pet dentro de casa por Redes sociais
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Tori Spelling tem um porco como bicho de estimação por Redes sociais
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Latino ganhou um macaco-prego em 2018 por Redes sociais
Latino ganhou um macaco-prego em 2018 por Reprodução/ Redes sociais
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Silva Abravanel tem cria 10 cobras por Redes sociais

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