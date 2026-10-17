Cobras, lhamas e juparás: os pets nada convencionais dos famosos

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Bruno Wendel
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14:27
Esqueça aquela imagem do cachorro fofinho ou do gatinho endiabrado. O conceito de pets vem sendo atualizado à medida que celebridades exibem seus bichinhos de estimação nada convencionais, como cobras, lhamas e até um jupará. Mas, por trás das imagens curiosas, a escolha também levanta discussões sobre os riscos e o bem-estar animal, como mostrou o CORREIO em reportagem sobre a criação de animais silvestres.
A seguir, confira famosos e seus companheiros inusitados em uma galeria de fotos.
Famosos e seus pets inusitados