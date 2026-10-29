CLIMA NATALINO

Coca-Cola anuncia Caravana de Natal em sete cidades da Bahia; confira datas e locais

Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel passarão por municípios baianos entre 3 e 12 de dezembro

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:20

Coca-Cola anuncia Caravana de Natal em sete cidades da Bahia; confira datas e locais Crédito: Divulgação

A tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por sete cidades da Bahia em dezembro. A programação começa no dia 3, em Feira de Santana, e termina no dia 12, em Salvador. A iniciativa reúne caminhões iluminados, Papai Noel e Mamãe Noel em um desfile pelas ruas dos municípios.

Além de Feira de Santana e da capital baiana, a caravana visitará Jequié, Mata de São João, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. Neste ano, três cidades baianas estreiam na rota: Jequié, Mata de São João e Camaçari.

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Com o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, a ação integra a campanha natalina da empresa e busca promover momentos de confraternização entre famílias e amigos. Ao todo, quatro caravanas percorrerão mais de 60 municípios nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste, com previsão de rodar mais de 17 mil quilômetros em dois meses.

Confira as datas e os locais da Caravana de Natal na Bahia

Feira de Santana - 3 de dezembro

Saída: a partir das 18h, no Centro de Distribuição da Solar Coca-Cola.

Trajeto: Casa Fornari, BH Atacado, Shopping Boulevard e PDV São Roque.

Ponto final: Praça de Alimentação, na Avenida Getúlio Vargas.

Jequié - 5 de dezembro

Saída: a partir das 18h, na Praça da Cidade Nova.

Trajeto: Supermercado Jambo e Praça do Viveiro.

Ponto final: Praça Rui Barbosa.

Mata de São João - 8 de dezembro

Saída: a partir das 17h30, na entrada da cidade.

Trajeto: Praça Açu da Torre.

Ponto final: saída da cidade.

Camaçari - 8 de dezembro

Saída: a partir das 20h30, no Assaí Atacadista.

Trajeto: Praça Desembargador Montenegro e Praça Abrantes.

Ponto final: Praça dos 46.

Lauro de Freitas - 10 de dezembro

Saída: a partir das 18h, no Parque Shopping Bahia.

Trajeto: Atakarejo, Atacadão, Assaí Atacadista e Praça do Caranguejo.

Ponto final: Salvador Norte Shopping.

Simões Filho - 11 de dezembro

Saída: a partir das 18h, na fábrica da Solar Coca-Cola.

Trajeto: Praça da Bíblia, Rede Mix e Largo do Condomínio João Figueiras.

Última parada informada: Super Cia.

Salvador -12 de dezembro

Saída: a partir das 18h, na Rede Mix Alphaville.

Trajeto: Hiperideal Alphaville e Praça do Imbuí.

Ponto final: Shopping da Bahia.