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Esther Morais
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:20
A tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por sete cidades da Bahia em dezembro. A programação começa no dia 3, em Feira de Santana, e termina no dia 12, em Salvador. A iniciativa reúne caminhões iluminados, Papai Noel e Mamãe Noel em um desfile pelas ruas dos municípios.
Além de Feira de Santana e da capital baiana, a caravana visitará Jequié, Mata de São João, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. Neste ano, três cidades baianas estreiam na rota: Jequié, Mata de São João e Camaçari.
Coca-Cola anuncia Caravana de Natal em sete cidades da Bahia; confira datas e locais
Com o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, a ação integra a campanha natalina da empresa e busca promover momentos de confraternização entre famílias e amigos. Ao todo, quatro caravanas percorrerão mais de 60 municípios nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste, com previsão de rodar mais de 17 mil quilômetros em dois meses.
Saída: a partir das 18h, no Centro de Distribuição da Solar Coca-Cola.
Trajeto: Casa Fornari, BH Atacado, Shopping Boulevard e PDV São Roque.
Ponto final: Praça de Alimentação, na Avenida Getúlio Vargas.
Saída: a partir das 18h, na Praça da Cidade Nova.
Trajeto: Supermercado Jambo e Praça do Viveiro.
Ponto final: Praça Rui Barbosa.
Saída: a partir das 17h30, na entrada da cidade.
Trajeto: Praça Açu da Torre.
Ponto final: saída da cidade.
Saída: a partir das 20h30, no Assaí Atacadista.
Trajeto: Praça Desembargador Montenegro e Praça Abrantes.
Ponto final: Praça dos 46.
Saída: a partir das 18h, no Parque Shopping Bahia.
Trajeto: Atakarejo, Atacadão, Assaí Atacadista e Praça do Caranguejo.
Ponto final: Salvador Norte Shopping.
Saída: a partir das 18h, na fábrica da Solar Coca-Cola.
Trajeto: Praça da Bíblia, Rede Mix e Largo do Condomínio João Figueiras.
Última parada informada: Super Cia.
Saída: a partir das 18h, na Rede Mix Alphaville.
Trajeto: Hiperideal Alphaville e Praça do Imbuí.
Ponto final: Shopping da Bahia.
Os horários de saída são referências, e o tempo de percurso até cada parada pode variar.