COLUNA BRUNO WENDEL

Cocaína e outras substâncias são encontradas no corpo de médico que saiu correndo de motel

Os compostos químicos foram identificados em amostras de urina e conteúdo estomacal

Bruno Wendel

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:40

Vinícius Aguilera morreu após pedir por socorro Crédito: Reprodução

Ao menos seis substâncias distintas foram identificadas no corpo do médico paulista Vinícius Ramon Aguilera, que morreu após sair correndo de um motel e pedir socorro nas ruas do bairro de Jardim Armação, em Salvador. Os exames toxicológicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) detectaram compostos na urina e no estômago da vítima, entre eles cocaína, um anestésico e medicamentos.

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A morte de Vinícius morreu no dia 3 outubro deste ano. De acordo com fontes do DPT, na urina dele havia bupropiona, benzoilecgonina, cocaetileno e cocaína. Já no estômago foram encontrados bupropiona, cetamina, cocaína, cocaetileno e lamotrigina. A benzoilecgonina é um metabólito da cocaína, produzido pelo organismo após o consumo da droga. O cocaetileno é uma substância formada principalmente quando há consumo simultâneo de cocaína e álcool. A cetamina é um anestésico que também pode ser usado de forma recreativa. Já a bupropiona e a lamotrigina são medicamentos usados em tratamentos específicos.



O caso ganhou repercussão depois que Vinícius deixou o motel e começou a pedir ajuda na rua. Segundo relatos iniciais, ele estava acompanhado de outras pessoas no estabelecimento. Ao sair, teria apresentado intensa agitação e afirmado que estava sendo perseguido. Durante o trajeto, pediu socorro e caiu nas proximidades de uma oficina.

Ainda de acordo com fontes do DPT, os resultados toxicológicos não esclarecem, isoladamente, em que circunstâncias as substâncias foram ingeridas ou administradas, tampouco apontam a causa da morte. A análise depende de outros elementos da investigação.