Codecon faz fiscalização em cinemas de Salvador após denúncias

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON), iniciou, nesta quarta-feira (26), a "Operação em Cena" em cinemas de shoppings de Salvador, após as últimas estreias de filmes com grande bilheteria atraírem uma grande quantidade de denúncias dos consumidores, que relatam infrações como salas sujas e problemas técnicos no ar-condicionado.



O diretor-geral da CODECON, Zilton Netto, falou sobre a necessidade de realizar uma operação específica para apurar as denúncias recebidas.