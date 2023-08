Codecon intensifica fiscalização com Operação Dia dos Pais em Salvador

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), deu início à Operação Dia dos Pais, que se estenderá até o dia 11 de agosto. A ação será direcionada para os estabelecimentos que comercializam os itens mais procurados para presentear, como: lojas de roupas e sapatos, relojoalheria, perfumarias e eletrônicos. Durante a fiscalização, os agentes se concentram principalmente em verificar a validade dos produtos, a clareza na exposição dos preços, o adequado armazenamento dos insumos alimentícios, o cumprimento das ofertas e a disponibilidade de opções individuais dos itens dos combos. Essa ação tem como objetivo coibir a venda casada e outras práticas abusivas registradas com frequência neste período.

Netto também pede a atenção dos consumidores ao comprarem cestas com alimentos. “Como as cestas já vêm embaladas com diversos itens, as pessoas não costumam verificar a validade individual dos produtos, mas essa é uma ação necessária para evitar contratempo em uma data tão especial”.