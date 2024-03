APÓS DENÚNCIAS

CODECON notifica Embasa para prestar esclarecimentos sobre desabastecimento

O diretor-geral da CODECON, Zilton Netto, explicou que se a Embasa não fornecer os documentos solicitados dentro do prazo estipulado, será autuada e poderá ser multada: "As empresas de água e energia estão entre as três mais reclamadas na CODECON, e nós realizamos várias ações para combater práticas abusivas que prejudicam os consumidores. No caso específico da Embasa, recebemos várias denúncias sobre o desabastecimento de água na cidade hoje e agimos imediatamente, buscando informações e uma solução para o problema. Se os documentos exigidos não forem apresentados, a Embasa será autuada e estará sujeita a multa", enfatizou Netto.