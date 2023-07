Codecon realiza Operação 15 minutos para coibir práticas abusivas em bancos. Crédito: Divulgação

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) iniciou a "Operação 15 minutos" na última segunda-feira (10), para garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores e promover a melhoria dos serviços bancários. A operação continuará até o dia 18 de julho em agências bancárias selecionadas com base em denúncias recebidas.44



O objetivo é verificar o cumprimento da Lei dos 15 minutos, além da acessibilidade e o atendimento prioritário. Até o momento, foram vistoriadas seis agências, e duras delas foram consideradas irregulares. Um auto de infração foi emitido devido à ausência de atendimento prioritário por parte da gerência e o descumprimento da lei dos 15 minutos em suas três modalidades de atendimento: convencional, prioritário e prioritário 80+.

Segundo o diretor-geral da CODECON, Zilton Netto, as agências que não se adequarem ou cometerem infrações graves serão autuadas e poderão sofrer sanções mais severas. "Os fiscais verificam desde o cumprimento da Lei dos 15 minutos até o respeito às normas de segurança e acessibilidade, como a presença de rampas e elevadores para pessoas com mobilidade reduzida. Nosso objetivo é garantir que os bancos cumpram suas responsabilidades e ofereçam um atendimento de qualidade, respeitando os prazos estabelecidos e garantindo a inclusão e acessibilidade a todos os clientes. Caso as normas não sejam cumpridas, medidas administrativas serão adotadas", destacou Netto.

A Lei Municipal dos 15 minutos, Nº 5978 de 2001, determina que o consumidor tem o direito de ser atendido em um prazo máximo de 15 minutos nos caixas em dias normais e de 30 minutos em vésperas ou após feriados prolongados.

Além dessa lei, outras normas do CDC estão sendo observadas durante a operação, como a emissão de bilhetes ou senhas com horários de recebimento e atendimento, a disponibilidade de assentos adequados para idosos e pessoas com deficiência, a existência de sinalizações claras sobre o atendimento prioritário e o fornecimento de informações transparentes sobre tarifas e serviços.