PREVENÇÃO

Codesal capacita voluntários para atuação em situações de risco em Salvador

Curso gratuito aborda percepção de risco, mudanças climáticas e primeiros socorros; atividade acontece nesta quarta-feira (23)

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Codesal capacita voluntários Crédito: Paula Britto / Ascom Codesal

Nesta quarta-feira (23), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza mais uma edição do projeto Mobiliza, programa de capacitação de voluntários para atuação em situações de risco e emergência. Criado em 2018, o projeto já capacitou mais de 4 mil voluntários.

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A atividade acontece das 8h às 12h, no auditório da Codesal, localizado na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), s/n, ao lado da Holambelo. O curso é gratuito e aberto ao público para pessoas com mais de 16 anos. A participação não estabelece vínculo empregatício com a Codesal.

O conteúdo é dividido em quatro módulos: introdução à atuação da Defesa Civil, percepção de risco, mudanças climáticas e seus impactos e noções de primeiros socorros.