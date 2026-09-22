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Codesal capacita voluntários para atuação em situações de risco em Salvador

Curso gratuito aborda percepção de risco, mudanças climáticas e primeiros socorros; atividade acontece nesta quarta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Codesal capacita voluntários
Codesal capacita voluntários Crédito: Paula Britto / Ascom Codesal

Nesta quarta-feira (23), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) realiza mais uma edição do projeto Mobiliza, programa de capacitação de voluntários para atuação em situações de risco e emergência. Criado em 2018, o projeto já capacitou mais de 4 mil voluntários.

Codesal capacita voluntários

Codesal capacita voluntários por Paula Britto / Ascom Codesal
Codesal capacita voluntários por Paula Britto / Ascom Codesal
Codesal capacita voluntários por Paula Britto / Ascom Codesal
Codesal capacita voluntários por Paula Britto / Ascom Codesal
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Codesal capacita voluntários por Paula Britto / Ascom Codesal

A atividade acontece das 8h às 12h, no auditório da Codesal, localizado na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), s/n, ao lado da Holambelo. O curso é gratuito e aberto ao público para pessoas com mais de 16 anos. A participação não estabelece vínculo empregatício com a Codesal.

O conteúdo é dividido em quatro módulos: introdução à atuação da Defesa Civil, percepção de risco, mudanças climáticas e seus impactos e noções de primeiros socorros.

A proposta é preparar os participantes para identificar situações de vulnerabilidade, agir de forma segura e colaborar com as equipes oficiais em casos de desastres.

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