Codesal inscreve novos voluntários para curso de capacitação em ações de prevenção e defesa civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) capacitou nesta sexta-feira (1º) uma nova turma, a última de 2023, de 42 voluntários em ações de prevenção e defesa civil. Ao longo deste ano foram realizadas 11 capacitações, sendo que 380 novos colaboradores da Defesa Civil receberam a formação. As inscrições para a próxima turma já estão abertas. O Programa de Voluntariado, instituido pela Codesal, mobiliza o cidadão a compreender a importância da sua atuação na redução de riscos com potencial de provocar acidentes, estimulando-o a se tornar um colaborador nas ações promovidas pela Defesa Civil.

"Após o treinamento, o voluntário torna-se colaborador das atividades de informação, instrução e mobilização da população em relação aos riscos de desastres e ações de socorro e resposta, no caso de ocorrências graves", explica subcoordenadora de Ações Comunitárias e Educativas da Codesal, Fabiana Santana.

O Programa de Voluntariado da Defesa Civil foi instituído pelo Decreto 26.459/2015 e a formação é feita todos os meses, com capacidade de receber até 60 pessoas. A atividade é realizada em conformidade com a Lei Federal nº 9.608/1998, não gerando vínculo empregatício nem remuneração de qualquer tipo, devendo para tanto o interessado assinar o correspondente Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.

As inscrições para a próxima turma, programada para 01 de março de 2024, devem ser feita no site da Codesal no seguinte link: http://www.defesacivil.salvador.ba.gov.br/index.php/programas/8-menu-principal/684-programa-seja-voluntario