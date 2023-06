Codesal interdita trecho da rua São Francisco para pedestres

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) interditou, nesta quinta-feira (22), a área externa da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, para a passagem de pedestres. No local, há risco de desabamento do pináculo da construção.



"Constatou-se a necessidade de interditar a área também para a passagem de pedestres o que foi feito com o auxílio da Seman", informou o diretor-geral do órgão, Sosthenes Macêdo. Ainda segundo ele, a interdição do fluxo de pessoas incluiu também o trecho da igreja da Ordem Terceira, uma vez que o pináculo em risco de colapsar fica do lado do templo. A Codesal notificou os responsáveis pelas duas igrejas sobre a interdição.