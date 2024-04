"GATO DE ENERGIA"

Coelba faz operação para acabar com furto de energia na Praia de Buraquinho

A ação só foi possível após a denúncia exclusiva do CORREIO, que, ao chegar no último final de semana na Praça de Buraquinho, encontrou vários casos de furto de energia no trecho da orla, que compreende os estabelecimentos que estão às margens do mar e do Rio Joanes. Em vários pontos foi possível ver o amontoado de fios ligados entre barracas e trailers e postes de iluminação pública.