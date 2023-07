Colaboradores celebram 130 anos do Hospital Santa Izabel

Celebração ecumênica reuniu profissionais de saúde, médicos e demais colaboradores do Hospital Santa Izabel. Crédito: Elias Dantas

O aniversário de 130 anos do Hospital Santa Izabel (HSI), herdeiro do primeiro hospital baiano, foi comemorado antecipadamente na manhã desta sexta-feira (28). A instituição, que completa mais um ano de história neste domingo (30), recebeu crianças oriundas do Projeto Socioeducacional desenvolvido pela Santa Casa no Bairro da Paz, que apresentaram o Coral do Bairro da Paz logo após a celebração de um ato ecumênico seguido de uma premiação do concurso de fotografia. Por fim, ainda houve o e plantio de uma muda da “Árvore de Hipócrates”, símbolo do ensino médico e do amor à ciência.

“É um grande contentamento podermos comemorar 130 anos de atividade celebrando diversas conquistas e a superação de muitos desafios que nos permitiram ser reconhecido hoje como um dos grandes centros de cuidado total, ensino e pesquisa médica do país, afirmou o provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves. “Somos gratos pela confiança que a comunidade baiana deposita nesta honrada casa e pelo serviço incrível de nossa equipe trabalhadora”, completou o provedor.

Para Viviam Lordello, 42, compradora sênior que há 13 anos faz parte do HSI, o serviço prestado pelo hospital é feito com excelência que remete ao afeto. “Falar do serviço prestado pelo hospital é falar de cuidado, de carinho e de atenção com a saúde. Meu sentimento é de pertencimento porque eu faço parte dessa história há 13 anos, contribuindo com as minhas atividades de forma construtiva e assertiva para o crescimento da instituição todos os dias. É um orgulho poder estar nessa instituição”, disse.

Enfermeira há 31 anos do HSI, atualmente Delzuita Souza, 55 anos, coordena o centro cirúrgico geral e robótico do hospital e fez questão de participar do plantio da Árvore de Hipócrates. “Fiquei emocionada com a história e feliz em poder estar presente nesse momento. Essa árvore representa um marco importante no HSI pois simboliza ética, exercício da medicina”, destacou.

Antes do plantio, Delzuita também participou da celebração ecumênica e falou sobre a importância de comemorar os 130 anos da instituição. “A missa foi um ato ecumênico bastante comovente que agregou pessoas de crenças diferentes, porém com o mesmo propósito religioso de amor e respeito ao próximo. Celebrar o aniversário desse hospital é comemorar a existência de uma instituição que historicamente sempre cuidou de gente, que preza pela saúde das pessoas e desenvolve o ensino e pesquisa, sempre na vanguarda do conhecimento e que se mantém no pioneirismo das tecnologias relacionadas a saúde”, destacou.

Quanto a esse pioneirismo no que tange às tecnologias, há mais novidades a caminho do hospital. Na área oncológica, a grande expectativa está em torno do funcionamento do novo Cancer Center, fruto da ampliação da parceria do hospital com o Grupo Oncoclínicas, organização especializada em oncologia com ampla capilaridade e reconhecimento internacional.