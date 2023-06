Coletivo realiza marcha contra racismo institucional no Lobato

O Coletivo Incomode, articulação política composta por grupos, movimentos e organizações sociais que atuam no Subúrbio Ferroviário de Salvador, realizou, nesta terça-feira (20), a 4ª edição da Marcha Incomode no bairro do Lobato. O grupo percorreu o trajeto da Cesta do Povo ao Parque São Bartolomeu.



No dia 20 de junho de cada ano, Dia Municipal de Luta Contra o Encarceramento da Juventude Negra e o Dia Estadual Contra o Encarceramento da Juventude Negra, integrantes do grupo e moradores do subúrbio realizam a mobilização, com o objetivo de ampliar o debate contra o racismo institucional na Bahia.